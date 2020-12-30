В Воронежской области новая коронавирусная инфекция была подтверждена уже у 45 826 жителей. То есть только за последние сутки заболевание выявили у 381 человека. Об этом сообщили 30 декабря в оперштабе со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.Выросло и число выздоровевших - до 43 254. За последние 24 часа болезнь побороли 311 пациентов.К сожалению, значительно увеличилось и количество умерших от COVID-19 - до 1 337. То есть зафиксирован печальный «рекорд» - 28 смертей за сутки.Ранее воронежские медики извинились за пациентов с коронавирусом, которых они не смогли спасти. Итоговый рассказ о работе в «Красной зоне» с начала пандемии опубликовали сотрудники БСМП №1.