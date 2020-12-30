В новогодние праздники сотрудники воронежской Госавтоинспекции усилят контроль за безопасностью на дорогах. Для этого выделят дополнительные экипажи ДПС.- Согласно статистике, за первые десять дней января 2020 года в регионе было выявлено 191 нетрезвых водителей. Больше всего таких автомобилистов сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 5 и 6 января(по 28 человек), - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.Напомним что, статья 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» предусматривает штраф - 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе увидели, что кто-то сел пьяным за руль, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам 269-61-02 (круглосуточно) или 02.