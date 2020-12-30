С 1 ноября Воронежский зоопарк (ул.Полины Осипенко, 6а) перешел на зимний режим работы: посмотреть на животных можно со вторника по воскресенье 10.00 до 18.00. При этом касса открыта только до 17.00 - соответственно до этого времени возможен и вход на территорию. Понедельник - выходной. Стоимость посещения - 150 рублей. Но для детей до 16 лет бесплатно.29 декабря появился график работы в новогодние праздники. Так Воронежский зоопарк31 декабря будет открыт с 10.00 до 16.00. Касса работает соответственно на час меньше.1 января - выходной. А со 2 по 10 января зоопарк будет принимать гостей в привычном режиме с 10.00 до 18.00.При этом 3,7,9 и 10 января с 12.00 до 14.00 пройдут мастер-классы со Снегурочкой.Лесная территория «Червленый Яр» со 2 по 10 января будет работать также по «зимнему графику» - с 10.00 до 17.00 (касса до 16.00).