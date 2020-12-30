Почти половина воронежцев (47%) никогда не держали в руках сигарету. Об этом горожане рассказали специалистам института общественного мнения «Квалитас». В то же время около четверти опрошенных (23%) курили какое-то время, но смогли избавиться от вредной привычки.Примечательно, что женщины чаще мужчин перебарывают себя и перестают курить. Среди когда-то пробовавших сигареты представительниц прекрасного пола 29% удалось отказаться от них. Среди мужчин этот процент ниже - 18%.А вот 30% респондентов признались, что курят до сих пор. Среди мужчин процент заядлых курильщиков довольно высок (43%). Среди женщин - 19%.