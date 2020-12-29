В паблике \\"Мой и твой Воронеж\\" опубликовали фото \\"суперкидки\\" на яблочно-виноградный сок, сделанное в одном из сетевых магазинов Северного микрорайона. Цена в 73 рубля перечеркнута. Также указано, что на товар действует скидка - 8 процентов. И вот вам конечная цена - 79 рублей.Мы решили не указывать название магазина. В конце концов ошибиться может каждый. Хотя этот ляп явно в тренде недавних событий, когда резко подорожали по всей стране яйца и подсолнечное масло. После общения Президента на прямой линии с народом кое-где цены \\"отыграли\\" назад, но далеко не везде.