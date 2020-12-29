В паблике «Мой и твой Воронеж» девушка написала о шокирующей ситуации, случившейся с ее мамой. Та, по словам дочери, сняла с карты 40 тысяч рублей (все, что у нее было накоплено) и по дороге домой зашла в рыбный киоск, расположенный в Советском районе на остановке Шендрикова. Там у нее вытащили кошелек. Женщина подозревает девушку цыганской внешности лет 20-ти, которую она видела с собой рядом.В полиции заявление обокраденной гражданки приняли. И вроде бы сказали, что в тот день было еще четыре похожих кражи на Юго-Западном рынке, на мини-рынке на улицах Комарова и Шендрикова.Девушка сообщила приметы предполагаемой воровки: нарощенные ресницы, серебряное кольцо на пальце в виде короны (его, правда, легко можно снять), светлая короткая куртка. А также сказала, что у ее родителей это были практически последние деньги.