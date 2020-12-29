Девочка из детсада № 181, расположенного в Коминтерновском районе на улице 60-летия ВЛКСМ, после прогулки осталась одна на морозе. Воспитателя чем-то отвлекли, и она этого не заметила. На ребенка обратили внимание проходившие мимо люди.В мэрии рассказали подробности этого ЧП:- Как нам рассказали в этом дошкольном учреждении, после прогулки, когда группа заходила в помещение детского сада, один ребенок решил забрать с площадки забытую игрушку и вернулся на площадку. Воспитатель, передав детей под присмотр няне, сразу же отправилась за отставшей девочкой. Территория детсада огорожена и через несколько минут ребенка нашли. Тем не менее сотрудники администрации дошкольного учреждения провели разъяснительную работу с воспитателем о недопустимости подобных ситуаций.