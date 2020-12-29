В региональном департаменте здравоохранения рассказали о состоянии здоровья 10-летнего мальчика, сбитого \\"Маздой 3\\" на \\"зебре\\" в Боброве.- Ребенка доставили в Бобровскую районную больницу в тяжелом состоянии. Его осматривали нейрохирург и реаниматолог территориального центра медицины катастроф. Было принято решение отвезти мальчика в сопровождении детского реаниматолога в областную детскую больницу № 2. Состояние ребенка стабильно тяжелое, однако отмечается пусть незначительная, но положительная динамика, - сообщили в департаменте.Напомним, 23 декабря в 11.30 часов у дома № 48 по улице Авдеева 48-летний житель Боброва, ехавший на \\"Мазде 3\\", пошел на обгон \\"ГАЗели\\" возле пешеходного перехода и вылетел на встречную полосу. Там он сбил переходившего дорогу мальчика.