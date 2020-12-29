В новогоднюю ночь будет закрыто движение у площади Ленина. С 6:00 31 декабря до 7:00 1 января нельзя будет припарковать транспорт на участках от проспекта Революции до улицы Кирова, от улицы Кирова до улицы Платонова, а также от улицы Платонова до улицы Кардашова. А с 18:00 31 декабря до 6:00 1 января движение по этим «отрезкам» и вовсе будет закрыто.Обратите внимание, что 31 декабря с 18.00 автобусные маршруты также изменятся:– № 1КС – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;– № 1КВ – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршруту;– №№ 3, 5, 104 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршрутам;– №№ 5А, 45, 69Т, 80 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября и далее по маршрутам;– № 9КА – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;– № 9КС – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;– №№ 20, 70А, 70М, 88 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;– № 20М – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении –с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;– № 23К – с улицы 20-летия Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршруту;– № 27 – с улицы Ворошилова по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;– № 33К – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;– № 37 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршруту;– №№ 37А, 41, 90 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршрутам;– № 39 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршруту;– №№ 49, 49А, 105, 125 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршрутам;– № 49М – с улицы Никитинской по улицам Средне-Московской, Пушкинской, Фридриха Энгельса и далее по маршруту;– №№ 50, 88А – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршрутам;– № 52 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту;– № 64 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;– № 77К – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршруту.