В пресс-центре ЖКХ сообщили о графике работы коммунальных служб в новогодние праздники. Как правило, в эти дни мусорки очень быстро оказываются переполненными. И сразу возникает необходимость в уборке.В крупных воронежских управляющих компаниях, обслуживающих 60 процентов домов столицы Черноземья, пообещали, что убирать дворы и вывозить мусор начнут со 2 января. А в случае непогоды к расчистке дворов приступят с 7.00. И вроде как будут работать до полного искоренения снежных масс.Также в этих УК определили дежурных, которые будут на связи с 31 декабря по 11 января. Их телефоны передадут дежурным по городу и в МЧС. Так что теоретически там их можно будет узнать.Воронежцы также могут звонить круглосуточно в аварийно-диспетчерскую службу по многоканальным телефонам: 8 (473) 200 8 300, 8 (473) 260 20 82.Также можно оставлять свои заявки через Личный кабинет управляющих компаний. Ссылки для скачивания:Для андроида - Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=apiqa.ru.residentcabinetandroid&hl=ru&utm_sourceДля айфона - App Store - https://apps.apple.com/ru/app/id1425791360?utm_source