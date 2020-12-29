Метеорологи объявили о желтом уровне опасности погоды в Воронежской области. Предупреждение разместили на сайте Гидрометцентра России.Синоптики полагают, что до 6.00 30 декабря велика вероятность очень сильного ветра. А с 18.00 29-го по 18.00 30-го декабря местами по области прогнозируют туман.При этом до 18.00 30 декабря особенно высока опасность гололедицы на дорогах. По прогнозу, именно в ближайшую среду столбики термометров поднимутся до ноля градусов. А значит, снег начнет таять, и будет скользко. В таких условиях особенно внимательными надо быть водителям (им лучше ехать помедленнее) и пешеходам, когда они идут через дорогу.