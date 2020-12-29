С начала года в Воронежской области таможенники провели 16 рейдов по точкам, где продавалась табачная продукция. В ходе проверок был выявлен незаконный табак для кальяна. Об этом сообщили в пресс-службе воронежской таможни.В мероприятиях также участвовали сотрудники Роспотребнадзора, полиции и прокуратуры региона.За это время у продавцов, нелегально торговавших товаром, изъяли 7496 пачек и 165 банок табака для кальянов и 129 банок сосательных никотиносодержащих смесей (снюсов). Общий вес арестованной продукции составил более 41,146 кг.– На продукции не было маркировки российскими акцизными марками и нанесения цифрового кода Data Matrix. Все товары изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях, – рассказала начальник отдела проверок после выпуска товаров и деятельности лиц №1 Воронежской таможни Татьяна Шур.Точку в каждом из административных дел поставит суд. Будут приняты все меры правового характера. К примеру, предприниматель одной из торговых точек, расположенных в крупном супермаркете уже приговорен к штрафу в 42 тысячи рублей. В магазине было обнаружено более 35 кг табачной продукции без маркировки.