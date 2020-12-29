Губернатор Воронежской области Александр Гусев в интервью изданию \\"Коммерсантъ-Черноземье\\" дал прогноз по поводу сроков отказа от масочного режима. Напомним, в нашем регионе он введен с 12 мая.Глава области заявил о надежде на то, что к июлю 2021 года необходимость в постоянном ношении масок в общественных местах отпадет. Александр Гусев связывает это с темпами вакцинирования от коронавируса, которые будут нарастать. Пока же регион получил всего 2400 доз. И все они достанутся медикам, как людям, входяшим в наибольшую группу риска.В то же время губернатор не исключил периодов возвращения к масочному режиму вр время возможного обострения эпидемиологической ситуации.