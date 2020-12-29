Программа лояльности «СберСпасибо» запустила уникальную акцию в преддверии Нового года: клиенты могут дарить бонусы другим участникам без ограничений по уровням привилегий. В период с 29 по 31 декабря включительно участники программы лояльности «СберСпасибо» смогут перевести накопленные бонусы своим друзьям и близким. Перевод доступен участникам на всех уровнях привилегий.Для того, чтобы совершить перевод, нужно: - зайти в раздел «Перевод бонусов» в мобильном приложении «СберСпасибо»;- выбрать количество бонусов, которое хотите перевести в подарок;- ввести данные того, кого хотите порадовать, и нажать «Перевести».Подробнее об акции можно узнать по ссылке.Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: “ Всеми способами создаём новогоднее настроение у наших клиентов — всего 3 дня накануне праздников будет возможность подарить бонусы друзьям и близким вне зависимости от уровня привилегий отправителя. Отличный вариант для тех, кто исчерпал идеи по придумыванию оригинальных подарков, ведь за бонусы получатель сможет приобрести выгодные предложения от наших партнёров.”