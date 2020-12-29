Борисоглебский городской суд готовится рассмотреть уголовное дело, фигурантом которого стал 34-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в незаконном хранении марихуаны. Об этом сообщили в суде 29 декабря.Наркотики у него дома обнаружили полицейские. В ходе обыска они нашли 1066,41 грамма марихуаны. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.Как установило следствие, мужчина употребляет наркотические вещества. В конце сентября 2020 года он нашел в лесополосе Юго-Восточной части города Борисоглебска коноплю. Собрал ее, затем высушил и измельчил. Наркотики потом он планировал использовать в личных целях.Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.