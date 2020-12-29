Приговор 47-летнему мужчине, обвиняемому сразу по двум уголовным статьям, вынес Кантемировский райсуд. Ему назначили 200 часов обязательных работ. Об этом сообщили в суде 29 декабря.Как было установлено, мужчина в августе похитил из гаража у себя дома два колеса с зимними шинами. Они принадлежали его отцу. Колеса он продал, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. Ущерб составил 6600 рублей.Но и на этом он не успокоился. 18 сентября они с отцом крепко поссорились. После чего сын, рассвирепев, схватил пожилого отца за шею, принялся его душить и угрожал убийством.В отношении нерадивого сына возбудили уголовные дела за кражу (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ) и угрозу убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ).Приговор пока не вступил в законную силу