Вечером 29 декабря в Кольцовском сквере заработает светодиодный фонтан. Сейчас завершается монтаж: на помост устанавливают два десятка неоновых дуг белого и синего цвета - они имитируют струи воды. Сами дуги достигают 8 метров в высоту и 6 метров в диаметре.«Фонтан» всю зиму в круглосуточном режиме будет радовать воронежцев. Специалисты «РВК-Воронеж» предварительно заменили устаревшее световое оборудование: теперь 8 тысяч маленьких светодиодов будут гореть ярче. Предусмотрены надежные дифференцированные автоматические выключатели с защитой от ударов током. При механическом воздействииили повреждении электросети подача напряжения в систему мгновенно прекращается.- Часть электропроводки, необходимой для того, чтобы фонтан «светился», размещается в чаше. Так было изначально предусмотрено проектом. Изоляция оборудования произведена согласно всем действующим требованиям. Тем не менее, в этом году, чтобы исключить даже минимальную вероятность травматизма и не создавать «паутину» проводов в чаше, мы решили отказаться от боковых конструкций. Таким образом, гореть будет только центральная секция, - сообщил Андрей Котов - начальник участка эксплуатации канализационно-насосных станций «РВК-Воронеж», который отвечает за обслуживание фонтана в Кольцовском сквере.В этом году похожий световой «фонтан», но немного меньше, появился в Советском районе, в сквере у административного здания «РВК-Воронеж» на Пеше-стрелецкой, 90.