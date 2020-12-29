Воронежские медики извинились за пациентов с коронавирусом, которых они не смогли спасти. Итоговый рассказ о работе в «Красной зоне» с начала пандемии опубликовали сотрудники БСМП №1. Пост появился в группе больницы во вторник, 29 декабря.Все эти месяцы медики неустанно боролись за жизнь пациентов, которым диагностировали ковид. За это время они смогли вылечить от опасного недуга 5900 жителей региона.В своем посте одни задались вопросом: много это или мало? Кто на него может ответить?– Почти шесть тысяч жизней. Шесть тысяч судеб. Нет, и не может быть здесь какой-то физической оценки, потому что все эти цифры лежат в плоскости глубоко человеческой. Эмоциональной, – пишет автор поста.Также врачи, которым нелегко сейчас приходится, когда ежедневно у 370-390 человек находят это заболевание, попросили не говорить о нежелании медиков помогать:– Можно говорить что угодно, про уровень медицины в принципе, про какие-то организационные вопросы в частности. Но, никто не имеет права говорить о нежелании медиков лечить и помогать пациентам!Также она рассказали, что будут продолжать борьбу с инфекцией и помогать «столько, сколько надо»!– Люди работали и работают на износ. И будут продолжать делать это до тех пор, пока они нужны! – пояснил автор поста.Напомним, в БСМП № 1 заработала «Красная зона» с 21 марта.