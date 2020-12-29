Александр Гусев высказался по поводу погоревших на взяточничестве двух бывших вице-мэров Воронежа. Речь идет об Алексее Антиликаторове, который в данный момент находится под домашним арестом и проходит фигурантом по уголовному делу о получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). И о Сергее Курило, который якобы и передал своему коллеге по работе 1,5 млн рублей от одного из предпринимателей за выделение участка на Юго-Западном рынке. Обоих бывших чиновников задерживали весной 2020 года. В данный момент ведется следствие.Губернатор в интервью изданию «КоммерсантЪ-Черноземье» пояснил, что в тот момент, когда брал Алексея Антиликаторова на работу в мэрию (а было это в 2014 году), то возлагал на него большие надежды, поскольку тот отличался активностью, несмотря на свой возраст. Напомним, Антиликаторов был самым молодым вице-мэром в истории Воронежа. На момент начала работы в горадминистрации ему было 24 года. Он стал известен как ярый борец с незаконными киосками.– Я был крайне расстроен, когда узнал, что он решился на такие действия. Но Бог ему судья, что называется. А вот о его старшем товарище Сергее Курило, честно говоря, я кардинально изменил мнение. Я ведь когда-то помогал ему, в том числе остаться на службе. Он совершил поступок просто непорядочного человека, – прокомментировал глава региона.Александр Гусев также пояснил, что в работе на высоких должностях есть свои сложности. К тому, что приходится принимать непопулярные решения, можно привыкнуть. Сложности в том, что, во-первых, работать приходится с «негативной информацией», а, во-вторых, удержаться от «предложений хорошей, сытой жизни — и сразу».– Причем мало таких людей, которые приходят к чиновнику в кабинет и прямо вымогают. Большинство попадаются на том, что им предлагают: вы нам чуть-чуть помогите, а мы вас отблагодарим. Прямых случаев вымогательства со стороны управленцев — тебе будет плохо, если не дашь денег — мало. Происходит, как правило, обратное. Чиновнику предлагают сделать так, чтобы всем было хорошо. И люди, видимо, теряют чувство самосохранения и считают, что ничего страшного они не делают. Подумаешь — небольшое нарушение закона, а выходит по примеру Антиликаторова. Поэтому вот это чувство самосохранения вкупе с чувством самоуважения, когда не деньги главное в жизни, должно у человека быть в характере. Тогда все у него будет получаться хорошо. Если этого нет, то сбои могут происходить, – пояснил губернатор.