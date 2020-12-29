Просчитать сроки открытия технического движения автомобилей по путепроводу на улице Ленина можно будет после погружения 92 трубошпунтованных свай. Они необходимы для будущих опор нового сооружения. Сейчас, как сообщили 29 декабря в пресс-службе мэрии, погружено 32 сваи.Из-за «сложного» грунта погружение до проектной отметки - 14 метров - идет не быстро.- Два вибропогружателя, в том числе и мощный высокочастотный не справились, следовали постоянные отказы в погружении на разных глубинах, но до проектной отметки практически ни один трубошпунт не доходил, – рассказал первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин.В начале декабря с помощью уже буровой установки начали лидерное бурение, а затем уже погружение свай. Такой способ позволяет, хоть и медленнее обычного, но погружать трубошпунты до проектной отметки. На погружение одной сваи уходит от двух часов до целого дня.Также удалось минимизировать нагрузку на грунты, что, соответственно, доставляет меньше неудобств жителям близлежащих домов.После погружения останется произвести устройство ригелей, подферменников и их бетонирование, монтаж балок, устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.Сергей Петрин подчеркнул, что в любом случае, работы на этом объекте будут завершены гораздо быстрее изначального проектного срока.Напомним, мост удалось разобрать за одни сутки 1 ноября. Появились два сценария развития событий. Оптимистичный - в этом случае водители получат в свое распоряжение новый мост уже к концу января 2021 года. И пессимистичный - строительство моста может затянуться по непредвиденным причинам до мая 2021 года.