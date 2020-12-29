В преддверии новогодних праздников в Воронеже усилят контроль за соблюдением масочного режима. Горожанам рекомендовали не игнорировать средства индивидуальной защиты при посещении людных мест. Тем более, что за это предусмотрено административное наказание. И в последнее время суды не ограничиваются предупреждениями, а штрафуют нарушителей. Об этом 29 декабря напомнили в мэрии.Там уточнили, что в предновогодние дни пройдут рейды по соблюдению масочного режима. Нарушителей будут выявлять в транспорте, поскольку в последнее время люди стали чаще ездить за покупками в торговые центры и на рынки.– Важно, чтобы все пассажиры были в масках – это минимизирует риск заражения. Своими рейдами мы должны помочь горожанам сохранить здоровье, – распорядился мэр Вадим Кстенин.