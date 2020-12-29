С 29 декабря троллейбус № 17 возобновил движение в Воронеже. Напомним, он проходит по маршруту «Улица Перхоровича – улица Владмира Невского».В 2019 году в связи с начавшейся реконструкцией виадука на улице 9 Января троллейбус № 17 перестал выходить в город. Для него просто не нашли альтернативной дороги. Общественники боялись потерять троллейбус как трамвай.Однако по окончании работ по реконструкции моста движение возобновлено. Как отметили в пресс-службе мэрии, обслуживать горожан будут 9 единиц электротранспорта.Ранее мы рассказывали, как муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» приступило к обновлению подвижного состава.