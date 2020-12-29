Следователи направили в суд уголовное дело воронежского бизнесмена, которого обвиняют в даче крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) за махинации с бомбоубежищем. Он пытался передать 1,5 млн рублей директору местного филиала ФГУП «Экран» (структура Росимущества).По собственным данным, речь идет о руководителе ООО «Недвижимость и кредит» Анатолии Бойко.Как сообщили в СУ СК по Воронежской области 29 декабря, было установлено, что в августе 2015 года между госпредприятием и юрлицом (коим являлось ООО «Альтаир», по собственным источникам) был заключен договор долгосрочной аренды на право пользования защитным сооружением гражданской обороны. Объект находится на улице Космонавтов. Спустя пять лет решили его выкупить. О цене сговорились – 1,5 млн рублей. В марте 2020 года Бойко, действующий в интересах юрлица, передал гендиректору ФГУПа половину от 1,5 млн рублей. За это члены комиссии должны были подписать акт о снятии с учета сооружения гражданской обороны, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП. Вторая часть денег предназначалась за его выдачу.Напомним, уголовное дело в отношении Анатолия Бойко возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками ФСБ и МВД. Его арестовали в конце июня 2020 года. В ходе предварительного расследования он признал вину в преступлении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.