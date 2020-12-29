В госавтоинспекции Воронежской области рассказали, как будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения в новогодние праздничные дни. Уже известен график. Каникулы у правоохранителей будут не такими длинными, как у многих воронежцев.В канун Нового года, 31 декабря можно обращаться в ГИБДД до 12:00.Также среди праздничных дней рабочими будут: 5, 10 и 11 января.А с 12 января МРЭО ГИБДД станут принимать посетителей в обычном режиме.В госавтоинспекции региона также напомнили, что для удобства на оказание услуг можно записаться через сайт Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).