Воронежский облсуд не прекратил уголовное дело бывшего замначальника управления Росгвардии по Воронежской области Александра Ухина, который использовал бойцов для ремонта. Это следует из материалов суда.Мужчину подозревают в должностном преступлении – превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ранее сообщалось, что Ухин погасил ущерб. Его защита настаивала на вынесении штрафа и прекращении уголовного дела. В связи с чем обратилась с ходатайством в Ленинский райсуд. Однако в удовлетворении было отказано. Судья принял решение вернуть дело в прокуратуру на доследование. Защита Ухина попыталась его оспорить, но безуспешно. Облсуд засилил решение райсуда.Напомним, бывшего высокопоставленного гвардейца подозревают в том, что он незаконно использовал труд своих подчиненных для своих личных целей. По версии следствия, в период с мая по август 2018 года он якобы привлекал к ремонту собственного дома и благоустройству участка пятерых своих сотрудников. Ущерб от действий Ухина, после проведенных экспертиз, оценили в почти 160 тысяч рублей.Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, Александр Ухин был уволен со службы 2 марта 2020 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника