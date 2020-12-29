Рамонский районный суд оштрафовал организатора «глобальной» техно-вечеринки, которая прошла в Event-hall 14-15 ноября. Сам концертный зал при этом избежал наказания. Как выяснилось, площадка сдавалась в субаренду. А организатором мероприятия выступила Т. Полесская. Это следует из материалов райсуда.Там уточняется, что коронавирусные нарушения были выявлены в ходе проверки региональным департаментом культуры Воронежской области с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора. Посетители мероприятия находились без масок, а также не соблюдали дистанцию в 1,5 метра.Суд оштрафовал организатора за проведение «массового развлекательного мероприятия» во время пандемии (ч.2 ст.6.3 КоАП). Гражданке Полесской назначили минимальный штраф. Она заплатит в доход государства 15 тысяч рублей. При этом женщина признала свою вину частично, пояснив, что в Воронеже нет полного запрета на проведение массовых мероприятий.Напомним, 14 ноября в концертном зале Event-Hall в ТРЦ сити-парк «Град» прошла глобальная техно-вечеринка. Ее посетили около 400 человек.