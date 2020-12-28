28 декабря Коминтерновский районный суд рассмотрел дело в отношении скандального автомобильного активиста Алексея Шамардина. Из-за нарушения масочного режима его оштрафовали на тысячу рублей.Как стало известно «КП», 15 ноября блогер приехал на заправку, расположенную на Московском проспекте. Сотрудница АЗС отказалась обслуживать Шамардина, так как он был без маски. Активист попросил кассира бесплатно выдать ему средство защиты, но получил отказ. Спор разгорелся с новой силой. Блогер пообещал пожаловаться на сотрудницу в различные инстанции. Однако прибывшие на место полицейские оформили протокол на Шамардина.Отметим, что сам автоактивист не смог оперативно прокомментировать инцидент.