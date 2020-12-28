Воронежская область числится в числе 13 регионов, где мастерили боевое оружие из «гражданских образцов». Подпольные фабрики обыскали сотрудники Федеральной службы безопасности. Информация об этом появилась на сайте ведомства.На «производствах» трудились 28 человек. У них изъяли 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 19 автоматов («АКМ», «АКС-74У», «АК-103, «АК-104»), специальный автомат «Вал», 24 пистолета- пулемета («ППШ», «ППС», «StG-44», «VZ-26», «CZ'», «МР-40»), 23 винтовки и карабина («Мосина», «СКС», «СВТ-40», «Mauser», «AR-15»), 57 пистолетов и револьверов («ПМ, «ТТ», «Glock», «Parabellum», «Browning», «SIGSauer», «Colt», «Smith&Wesson», «Наган»), а также 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), свыше 9000 патронов, 165 основных частей оружия (стволы, затворные рамы, барабаны), 7 кг пороха, 20 единиц холодного оружия. Часть оружия могла уйти за рубеж.Ранее о подобных задержания сообщали в сентябре и в августе. Каждый раз среди участников были жители Воронежской области.