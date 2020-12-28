28 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что в 19:36 был ликвидирован пожар в заброшенном доме на улице Богдана Хмельницкого. О ЧП стало известно еще в 15:44. Таким образом, пожарные около четырех часов тушили бесхозное трехэтажное здание, некогда бывшее жилым. О причинах, из-за которых начался пожар, пока не говорится.Ранее мы писали, местные жители предполагают, что пожар могли устроить бездомные, которые любят греться в пустующей трехэтажке. Однако пока официально версии, почему начался пожар, нет.