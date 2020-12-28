В этом году из-за эпидемиологической обстановки мест для крещенских купаний, скорее всего, будет организовано меньше, чем обычно. В то же время будет усилена безопасность. Этот вопрос в рамках заседания оперативного штаба обсудили губернатор Александр Гусев и секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.Во всех храмах Воронежской митрополии в праздничные дни - на Рождество и Крещение - будут соблюдаться требования Роспотребнадзора по противодействию распространения COVID-19. Священнослужители просят прихожан не рисковать своим здоровьем и оставаться дома. Для верующих будет также организована прямая трансляция Рождественского богослужения из Благовещенского кафедрального собора.