Несколько десятков велосипедистов в новогодних колпаках и на байках, украшенных мишурой, устроили 27 декабря традиционный велопарад Дедов Морозов. Ранее мы анонсировали это мероприятие. Акцию организовали в сообществе «ВелоВоронеж».Как и было запланировано, старт праздничной колонны произошел в сквере ученых - напротив главного корпуса ВГУ. Активисты проехали по центральным улицам города на скорости в пределах 15-20 км/ч. Одной из остановок стало место у памятника Вильгельму Столлю - тот и сам был заядлым велосипедистом.Ранее в мэрии сообщали, что все массовые мероприятия отменят. В их числе парад Дедов Морозов (пеший), концертная программа и другие развлекательные шоу.