28 декабря в 18.04 был локализован пожар на улице Богдана Хмельницкого. Напомним, жители из соседних многоэтажек сняли на видео, как языки пламени разбегаются по крыше и верхним этажам заброшенного трехэтажного строения.Сейчас тушение идет только с внешней стороны. Внутрь здания личный состав пожарной службы не заходит в связи с ветхостью дома. Здание в любой момент может просто обрушиться.Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вода на тушение подается с высотной техники (лестницы и коленчатого подъемника), а также из лафетных стволов с высокой скоростью подачи воды.