Пустующее здание на Богдана Хмельницкого, которое когда-то было жилым домом, объял огонь. 28 декабря жители из соседних многоэтажек сняли на видео, как языки пламени разбегаются по крыше и верхним этажам заброшенного строения.- В 15.44 поступило сообщение о загорании кровли в неэксплуатируемом здании на площади порядка 150 квадратных метров. На месте работают 5 расчетов противопожарной службы, информации о пострадавших не поступало. Идет тушение, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.Местные жители предполагают, что пожар могли устроить бездомные, которые любят греться в пустующей трехэтажке. Однако пока официально версии, почему начался пожар, нет.