В конце декабря новый спортивно-образовательный центр и детский сад посетил глава города Воронежа Вадим Кстенин. Осмотреть социальные учреждения вместе с мэром приехали руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов, заместители главы Воронежа по градостроительству и социальной политике Юрий Бавыкин и Надежда Савицкая, руководители управлений образования и физической культуры Любовь Кулакова и Александр Бахтин. Экскурсию по новым зданиям провели: генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев, председатель совета директоров АО «СЗ «ДСК» Александр Трубецкой и замгендиректора компании Сергей Талдыкин.Читать далее...