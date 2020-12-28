В четверг, 24 декабря на Московском проспекте под колеса автомобиля попала дикая лисица. Животное погибло на месте ДТП, но было подозрение, что животное страдает бешенством. Иначе зачем дикое животное забрело в центр шумного города?На следующий день труп лисы сдали в ветеринарную лабораторию. Предварительный анализ наличия вируса в тканях не подтвердил. Но окончательные результаты появятся позже.Поскольку в последнее время лисы все чаще заходят в город и приближаются к людям, то зоологи напомнили, как правильно вести себя при контактах в дикими животными.- Событие произошло в черте города, где очень много людей, и поскольку лиса ещё была жива, то высока вероятность, что кто-то захотел бы помочь и рисковал заразиться смертельным вирусом бешенства, - рассказали специалисты. - Если труп потенциально больного животного не утилизировать, то велика вероятность, что им заинтересуются другие бездомные и дикие животные. А бешенство передаётся не только через укус, но и со слюной, при контакте с тканями.Как же правильно поступить в данном случае:- позвонить в МЧС или профильные департаменты- если решаетесь на действия, то соблюдайте технику безопасности: работайте в перчатках, защищайте открытые участки тела, не соприкасайтесь с дикими животными и избегайте укусов.- в случае укуса или ослюнения диким животным пройдите полный курс вакцинации против бешенства.