Под конец года в штате Воронежского театра оперы и балета произошло пополнение. На работу приняли нового режиссера - Дмитрия Отяковского. Как отметили в дирекции театра, он намерен развивать цифровую оперу в нашем регионе.Дмитрий Отяковский в 2011-м окончил с отличием Краснодарский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова по специальности «Вокальное искусство». И в этом же году поступил на должность солиста Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В 2017-м с отличием окончил Санкт-Петербургскую консерваторию Римского-Корсакова по специальности «Режиссура музыкального театра». В этом же году прошел стажировку в качестве ассистента режиссера Ги Йостена в Немецкой опере на Рейне (Дюссельдорф), где работал над оперой Доницетти «Мария Стюарт». Также проходил стажировку в Геликон-опера (постановка «Золотой петушок», 2018). Получил дополнительное образование в Высшей школе режиссеров и сценаристов при киностудии «Ленфильм».Победитель международного конкурса медиахудожников Digital opera performance в номинации «Лучший видеодизайн» (2020), лауреат V национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Лучший онлайн-проект» (2020), лауреат I премии III Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» (2017), победитель конкурса молодых оперных режиссеров в Мариинском театре (2016).В 2020-м поставил онлайн «Пир во время чумы» Кюи, «Скупой рыцарь» Рахманинова. А также «Лоскутик и Облако» Б.Чайковского (Мариинский театр), «Капулетти и Монтекки» В. Беллини (фестиваль «Опера-всем»), «Тихий город» Е. Пшеничного (Датский институт культуры). В режиссерской копилке Отяковского также несколько работ для Эрмитажного театра и Рязанской филармонии.Кроме театральных работ выступал в качестве режиссера-постановщика церемонии открытия Международного фестиваля «Виртуозы флейты» в концертном зале Мариинского театра (2018, 2019), благотворительного ужина Национальной оперной премии «Онегин (2017), театрализованных концертов к праздничным датам.