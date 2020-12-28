Каждый пятый житель Воронежской области (20%) из тех, кто сейчас на постоянной основе работает дома, согласен сделать прививку от COVID-19, чтобы безопасно ходить в офис. С другой стороны 55% к этому не готовы, остальные затруднились ответить. Такие данные приводит служба исследований hh.ru.11% респондентов считают, что прививку против COVID-19 безопасно делать уже сейчас. А вот 56% либо затруднились ответить, либо предпочитают дождаться окончания лабораторных исследований. Больше всего тех, кто уверен в безопасности неиспытанной вакцины, среди рабочего персонала, меньше всего – среди представителей науки и образования.24% жителей Воронежской области предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, 20% - зарубежной, если появится такая возможность. Также 24% сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные пока не определились. Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную – ИТ-специалисты и маркетологи. Отказ от прививки против COVID-19 чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих.Примечательно, что сегодня 13% респондентов, в чьих компаниях проводят тестирование на коронавирус, сами оплачивают всю процедуру. В остальных случаях расходы на себя все же берет работодатель. 28% воронежцев утверждают, что тестирование проводилось лишь однажды в их компании, и повторять его не собираются. Еще 20% заявили, что тестирование проводится раз в месяц. Большинство респондентов не в курсе, какие тесты используются для этого — российские или зарубежные.