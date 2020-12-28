Воронежский водоканал сообщил, что с предстоящие новогодние и рождественские праздники горожане могут круглосуточно позвонить в контакт-центр и диспетчерскую службу предприятия. Вся информация по холодному водоснабжению и водоотведению будет доступна по телефонам 206-77-07 и 206-77-06. Чтобы сообщить об утечках, засорах на канализации или открытых колодцах, можно в тоновом режиме сразу набрать «1» или дождаться ответа оператора.Потребители также смогут передать в водоканал показания своих счетчиков – диспетчеры запишут их ежедневно с 8.00 до 21.00 часов.Связаться с сотрудниками предприятия можно будет и посредством мобильного приложения «РВК.Услуги», в том числе и для передачи данных прибора учета.В мобильном помощнике сохраняется история платежей, фиксируются выполненные операции, а кроме того, отображается задолженность, которую можно погасить с телефона. Чтобы установить приложение, необходимо в поисковую строку Google Play или App Store ввести запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal». Ссылки и иконки для скачивания приложения есть на официальном сайте водоканала.Для ликвидации возможных аварий, в водоканале в период с 31 декабря по 10 января в круглосуточном режиме будут работать 135 единиц спецтехники, в числе которых 14 экскаваторов, 10 самосвалов, 4 каналопромывочных машины, 2 гидромолота. При необходимости к работам будут привлечены автокраны и другая спецтехника.