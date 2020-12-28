В воскресенье, 27 декабря, около 16.00 в Советском районе люди, проходившие около подъезда дома № 1 на улице Юлиса Янониса были шокированы - на козырьке лежал мертвый мужчина. Они сразу позвонили по телефонам оперативных служб- Личность погибшего установили - мужчине было 43 года. На теле были травмы, характерные для падения с высоты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причин смерти. В ходе служебной проверки выясняют обстоятельства ЧП, - рассказали в региональном управлении СУ СК.Напомним, две недели назад, также в воскресенье, 13 декабря, около часа дня под окнами дома № 36 на улице Южно-Моравской Советского района обнаружили тело 33-летнего мужчины. По версии следствия, он выпал с пятого этажа.