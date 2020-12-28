Скончался от последствий коронавируса руководитель правового управления правительства Воронежской области Андрей Шеин. Андрею Евгеньевичу было 58 лет. Информацию об этом подтвердили в региональной администрации.- Из жизни ушел профессионал высокого уровня, неравнодушный и мудрый человек. Андрей Евгеньевич зарекомендовал себя как высокоответственный руководитель, грамотный скрупулезный юрист, отзывчивый человек. Он всегда помогал коллегам советом, находил нужные слова поддержки, предлагал верные решения, был надежным другом и товарищем. Светлая память об Андрее Евгеньевиче Шеине навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в официальном некрологе.Андрей Шеин был уроженцем Саратова. Он работал в коммерческих компаниях и структурах Центробанка, а затем - судьей в арбитражах. С 2013-го до конца 2019 года руководил арбитражным судом Белгородской области.Напомним, это уже вторая смерть от коронавируса в высших эшелонах региональной власти. В конце ноября стало известно о том, что от COVID-19 умер депутат Воронежской областной Думы, генеральный директор ООО «УК Продимекс-Сахар» Виталий Круглик.