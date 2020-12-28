25 декабря руководители «Факела» подписали контракт с 24-летним крайним защитником Василием Черовым (13 января 2021 года ему исполнится 25). Рост 185 сантиметров, вес 85 килограммов.Воспитанник «Краснодара» в своей карьере уже поменял немало клубов: играл во второй команде родного клуба во второй лиге, а также за «Химки», ФК «Афипс», «Дружбу», «Черноморец», «Урожай» и «Кубань». Черова вызывали в юношеские и молодежные команды России.В первой половине нынешнего сезона новичок «Факела» сыграл 13 матчей за «Кубань», сейчас выступающую в ПФЛ. В этих играх он забил один гол и получил два предупреждения. Болельщики «Кубани» в ходе опроса назвали Василия лучшим защитником команды.