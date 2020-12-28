Утром в воскресенье, 27 декабря, инспекторам ГИБДД Новохоперского района позвонил дежурный. Он сказал, что на 20 километре дороги \\"Курск-Борисоглебск-Новохоперск\\" шофер грузовика \\"Мерседес\\" не справился с управлением, и машина съехала в кювет.Полицейские приехали на место ДТП и вызвали тягач. С его помощью грузовик вытащили на дорогу. Поврежденную машину инспекторы сопроводили до базы в Новохоперске, а замерзшего водителя накормили и обогрели. Шофер сердечно поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь.