В Рамони сотрудники компании «Продимекс», владельца заброшенного сахарного завода в этом райцентре, оградили территорию этого закрытого предприятия сплошным забором. Сделали они это после обращения активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ).Общественники обратились с просьбой поставить забор из-за того, что на завод любили ходить школьники — рядом находятся спортивная школа и станция юннатов. Ребята играли у стен, которые того и гляди могут обрушиться. Но самое страшное — они залезали на огромную кирпичную трубу высотой около 40 метров и делали там селфи. При этом держались только за проржавшевшие громоотводы. А внизу — битый кирпич, бетон и прутья арматуры.Раньше на входе был всего один КПП, где сидели пожилые охранники. Теперь же, вдоль нового забора (кстати, в наиболее опасных местах его сделали более высоким) установили видеокамеры. Картинка с них выводится на пульт дежурного. А КПП оборудовали экстренной связью с подразделениями вневедомственной охраны.