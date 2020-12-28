По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом среди пенсионеров начала постепенно снижаться. В этой ситуации очень важно сохранить тенденцию. В связи с этим, губернатор Воронежской области своим указом продлил до 31 января 2021 года режим самоизоляции среди граждан старше 65 лет.В преддверии праздника мэр Воронежа Вадим Кстенин обратился к горожанам:- Дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки! В эти новогодние дни среди всех пожеланий самым главным становится пожелание здоровья! Почти год мы все живем в новых условиях – пандемии новой коронавирусной инфекции. И она заставляет посмотреть на многое другими глазами.Глава города напомнил, что коварная болезнь уже унесла жизни сотен наших земляков, а на борьбу с ней брошены все силы. Но только этими мерами, без соблюдения режима самоизоляции с бедой не справиться.- Прошу воронежцев старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями не посещать общественные места, а в магазин или аптеку приходить только в случае необходимости, - обратился Вадим Кстенин. - Также призываю вас воздержаться и от посещения праздничной площади Ленина, где в ближайшие дни будет наблюдаться большое скопление людей.Отдельно мэр попросил воронежцев молодого поколения позаботится о своих пожилых родственниках и соседях, обеспечив их в эти дни всем необходимым, и убедив оставаться дома.- Встретьте Новый год и Рождество в семейном кругу. Понимаю, что предложение остаться в эти дни дома может вам не понравиться, но, пожалуйста, давайте все вместе будем помнить о тех, для кого заражение вирусом может стать фатальным. Берегите себя и родных, оставайтесь дома!