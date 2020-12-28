Инспекторы ГИБДД Воронежской области получили 38 новых патрульных машин «Skoda Oktavia». Они оборудованы рациями, громкоговорителями, видеорегистрарторами и устройствами для хранения записей.Автомобили получены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».В торжественном вручении машин участвовал начальник регионального УГИБДД полковник Евгений Шаталов. Он выразил надежду, что обновление автопарка поможет улучшить ситуацию на дорогах области, в частности, более оперативно выезжать на место ДТП и оказывать помощь пострадавшим.