В мэрии Воронежа рассказали о том, как будет выглядеть парк «Дельфин» после реконструкции. Он будет разделен на шесть зон:«Парк Знакомств» - в первую очередь для отдыха и общения пожилых людей. Там появятся небольшие беседки, ретро-лавочки, стилизованные фонари и небольшая сцена;«Детского отдыха» с игровыми площадками для малышей до 3 лет, ребятишек от 3 до 7 и от 7 до 12 лет;«Парк ПДД», где дети будут в игровой форме изучать правила дорожного движения;«Релакс-парк» с водопадом, садом камней и световыми качелями;«Аттракционы» с каруселями (они могут заработать уже весной 2021 года);«Прибрежный отдых» с деревянной набережной, воркаутом, скейт-парком, летним амфитеатром, спортивными площадками и фудкортами.Вдоль парка пройдет «Трасса здоровья», где можно будет прогуляться, побегать, покататься на велосипедах или самокатах, зимой там будут созданы все условия для лыжников. Она будет огибать все функциональные зоны «Дельфина», идти через лесополосу и далее вдоль берега водохранилища. В кольце - съезде с Северного моста оборудуют парковку. От нее к «Дельфину» будет идти пешеходная дорожка.Как уже сообщали ранее, между трассой и водохранилищем оборудуют большой пляж. Его засыпят песком, а под деревьями высадят газонную траву. Расположенные здесь «грибки» от солнца перенесут ближе к Северному мосту.В парке сделают три общественных туалета: мужской, женский и детский. Также они появятся в фудкортах и спортивных залах.Срок окончания реконструкции — апрель 2022 года. Однако большую часть новых объектов хотят открыть для посетителей уже к лету 2021-го.Реконструкцией «Дельфина» занимается частная компания — ООО «Делк». Она же будет заниматься поддержанием порядка в обновленном парке. «Дельфин» ей отдали в концессию на 25 лет с ежегодной арендной платой в 600 тысяч рублей.Cправка «КП»Парк «Дельфин» расположен в Железнодорожном районе рядом с Северным мостом на площади в 5,7 гектаров. Он разделен дорогой к водохранилищу на две части — южную и северную (последняя значительно больше). Сейчас он окружен пешеходной дорожкой, по которой зимой проходит лыжня. От водохранилища его отделяет пляж шириной около 100 метров.