Мэрия напомнила воронежцам о том, что с нового года завершится акция по льготной стоимости проезда в общественном транспорте с использованием карты «Мир», действовавшая в городе с 1 сентября. Напомним, для пассажиров, оплачивающих проезд этой картой, проезд стоил 17 вместо 21 рубля. Акция была направлена на социальную поддержку горожан в период эпидемии.За эти четыре месяца, по данным мэрии, горожане сэкономили 54,4 млн рублей, совершив более 13,6 млн льготных поездок.Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам \\"Вконтакте\\".