Во вторник, 29 декабря, специалисты Управления Росреестра по Воронежской области и региональной Кадастровой палаты проведут консультацию для жителей области во «ВКонтакте» по прямой трансляции. Диалог будет посвящен трем темам, которые были определены как самые популярные запросы среди подписчиков группы: 1. Получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 2. Предоставление пространственных данных и материалов из Федерального фонда пространственных данных (ФФПД). 3. О сайтах частных компаний, которые предоставляют сведения из ЕГРН о недвижимом имуществе и рисках связанных с получением таких выписок. Трансляция будет организована через официальную группу Управления Росреестра по Воронежской области в «ВКонтакте» (https://vk.com/rosreestr36). Специалисты подробно расскажут о каждой из заявленных тем, после этого ответят на все вопросы. Консультация начнется в 10:00 и продолжится до 12:00. Опоздавшие подписчики смогут увидеть видео-запись в группе Управления (https://vk.com/rosreestr36).