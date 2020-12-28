Воронежское управление антимонопольной службы в период с 21 по 24 декабря провело совместные с прокуратурой проверки по выявлению необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания в торговых сетях «Европа», «Центрторг», «Винегрет», «Синторг», ООО «О'КЕЙ». Участников рейда интересовали сахар-песок, подсолнечное масло, мука пшеничная, хлеб Дарницкий.По результатам проверок сотрудники контролирующего ведомства установили, что закупочные цены на сахар с начала сентября выросли на 11,5% - 42,6%, на масло подсолнечное – от 30,5% до 36,5 %, на муку пшеничную – от 10 % до 30%, на хлеб – от 10% до 16,19% . А наценка торговых сетей составила: на сахар-песок – от 16,3 до 34,66 %, на масло подсолнечное – от 18,2 % до 26,5%, на муку пшеничную – от 8,1 % до 29,44 %, на хлеб Дарницкий – от 10% до 16,01%.Одним словом, все в пределах закона. Нарушений нет. Все цены соответствуют предельно допустимым.