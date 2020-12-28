Больше 700 жителей Воронежской области обратились в 2020 году в лесничества по вопросам сбора валежника. Сотрудники лесхоза разъяснили гражданам, какую древесину можно собирать, чтобы не стать нарушителем. Кроме того, лесники подсказали жителям, где находятся самые богатые на валежник места.- По закону, валежник – это омертвевшие остатки стволов деревьев и сучьев на поверхности земли, образовавшиеся при буреломе, снеговале или при повреждении вредными организмами, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. - Вывернутые с корнем деревья, сухостой и порубочные остатки от лесосечных работ (пни и ветки) валежником не являются.Собирать валежник можно только вручную. При этом допустимо использовать бензопилу или топор, но трелевка автотракторной и другой техникой запрещена.Более 100 обращений за год было от граждан в Давыдовском и Теллермановском лесничествах, 75 – в Кантемировском лесничестве. По данным лесхоза, за год жители региона заготовили не менее 2,5 тысяч кубометров валежника.